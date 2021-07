Euro 2020, Southgate: "Danimarca ottima squadra, noi possiamo scrivere la storia"

INGHILTERRA

Il ct inglese alla vigilia della semifinale: "Grande opportunità, avere il supporto di Wembley sarà fantastico"

Gareth Southgate prepara la semifinale contro la Danimarca con la consapevolezza di avere di fronte una chance da non fallire: "Loro sono un'ottima squadra - ha detto il ct dell'Inghilterra alla vigilia del match -. Hanno vinto un Europeo, quindi hanno un record migliore del nostro e penso che a volte la gente lo dimentichi nel nostro paese. Non siamo mai stati a una finale, quindi è una grande opportunità per i nostri giocatori di scrivere la storia". Getty Images

Southgate ha mostrato grande rispetto per i rivali, a dispetto dell'inevitabile ruolo di favoriti dei suoi: "Li abbiamo affrontati due volte in autunno e sapevamo quanto fosse difficile batterli. Hanno giocatori molto bravi e penso che come squadra siano anche migliori ora di quanto non fossero allora. L'assenza di Eriksen? Ovviamente per loro è stato un duro colpo, non solo perdere Christian come giocatore, ma per tutto quello che è successo. Però hanno risposto in modo sorprendente. Penso che ci sia chiaramente una marea emotiva e una connessione speciale con i tifosi data da quello che è successo. Quell'esperienza condivisa sarà molto forte per loro".

L'arma in più dell'Inghilterra sarà naturalmente uno stadio di Wembley affollato da 60.000 tifosi: "È fantastico per noi avere quel supporto e quell'energia. Alla fine, però, la partita si deciderà sul campo. Servirà una squadra che gioca bene, che difende bene e che attacca bene. I fattori esterni possono giocare un ruolo, ma noi dobbiamo prepararci bene per battere una squadra che è tatticamente duttile, che ha dei giocatori molto bravi e un grande spirito".