Euro 2020, nella top 11 sono 5 gli italiani presenti

Sono 5 gli italiani inseriti dalla Uefa nella top 11 di Euro 2020 . La squadra che ha conquista il titolo ha messo in squadra il maggior numero di giocatori e anche in ogni reparto del campo tenendo conto del modulo 4-3-3 . In porta, ovviamente, l'eroe di Wembley Gigio Donnarumma . Poi in difesa ecco Kyle Walker (Inghilterra), il nostro Leonardo Bonucci , Harry Maguire (Inghilterra) e infine Leonardo Spinazzola che, nonostante l'infortunio, si è messo molto ben in evidenza. A centrocampo comanda Jorginho , poi Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) e Pedri (Spagna). In attacco con l'azzurro Federico Chiesa c'è l'interista Romelu Lukaku (Belgium) e l'inglese Raheem Sterling.

