Euro 2020, la Svizzera sceglie lo stadio Tre Fontane come quartier generale

Gli elvetici nell'impianto romano, una speciale cabina sanificante tra le stringenti misure anti Covid

La Svizzera ha scelto Roma ed in particolare lo stadio Tre Fontane come quartier generale per i propri allenamenti. Gli elvetici, avversari con cui dovrà giocare l’Italia nel Gruppo A di Euro 2020, si misureranno con gli Azzurri domani allo Stadio Olimpico (ore 21). La Nazionale rossocrociata – che all’Olimpico giocherà solo contro l’Italia, sfidando invece Galles e Turchia a Baku – ha dunque scelto Roma come quartier generale anche grazie al fatto che ha trovato nello Stadio Tre Fontane la sede ideale per i propri allenamenti, creando peraltro un importante indotto sul quartiere Eur. Getty Images

Una particolare attenzione sarà dedicata a tutte le procedure anti Covid: per l'occasione il "Tre Fontane" sarà dotato in esclusiva di una speciale cabina di sanificazione, il SA.F.E.R. (Sanitazing Fast Entry Route), un varco di accesso che tramite la combinazione di tappeto sanificante, termoscanner e la nebulizzazione di soluzioni disinfettanti garantirà, in pochi secondi, un'igienizzazione completa prima di entrare nella struttura.

"Siamo particolarmente orgogliosi ed emozionati che un Team Nazionale importante come la Svizzera, abbia scelto il nostro impianto come "BaseCamp" per tutta la durata dell'Europeo. Dal 2015, quando abbiamo preso in concessione l'impianto Capitolino, che da anni era in larga parte inagibile, il nostro impegno è stato costante per restituire alla Città di Roma un complesso sportivo di eccellenza ed ai massimi standard possibili. Nel prepararci ad ospitare il Team Svizzero stiamo ancora alzando l'asticella delle strutture e dei servizi dello stadio" spiega Ugo Pambianchi, Project Manager del Tre Fontane e Co Owner del Network di Sport & Fitness Club Dabliu.

“Sono davvero orgoglioso di sapere che la Nazionale Svizzera abbia deciso di utilizzare un impianto capitolino come sede degli allenamenti in vista delle gare del girone dell’Italia. La nostra città è ricca di impianti sportivi che rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello per qualità dei servizi offerti, il Tre Fontane ne è la dimostrazione. Ringrazio i gestori, che ho conosciuto personalmente e che da diversi anni stanno rendendo l’impianto capitolino sempre più bello” racconta il Commissario Straordinario Euro 2020 per Roma Capitale, Daniele Frongia.