Euro 2020, Italia al lavoro per l'Austria: Chiellini ancora a parte

EURO 2020

Il capitano azzurro alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra. Florenzi in palestra

A Coverciano l'Italia ha proseguito la preparazione in vista della sfida di sabato sera con l'Austria a Wembley, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Chiellini, costretto a dare forfait nella sfida contro il Galles per un problema al flessore della coscia sinistra, si è allenato a parte in campo. Florenzi, alle prese con una contrattura al polpaccio, ha lavorato a parte in palestra proseguendo nel suo programma personalizzato. Giovedì gli azzurri si alleneranno alle ore 18. Italia al lavoro a Coverciano in vista dell'Austria





















































































Ultime gallery Vedi tutte

Chiellini e Florenzi cercheranno di recuperare eventualmente per i quarti di finale in caso di successo contro l'Austria. Per quanto riguarda la formazione, il grosso dubbio del ct Mancini resta a centrocampo, con il ballottaggio sempre vivo tra Locatelli e Verratti per il terzo posto in mezzo con Barella e Jorginho. Acerbi al centro della difesa al fianco di Bonucci con Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni.