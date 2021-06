Euro 2020, Germania-Ungheria 2-2: Goretzka nel finale salva Löw

GERMANIA-UNGHERIA 2-2

La formazione di Rossi, due volte in vantaggio con Szalai e Schafer, si fa raggiungere da Havertz e dal centrocampista del Bayern, che all'84' regala il secondo posto ai tedeschi: sfideranno l'Inghilterra agli ottavi

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020, la Germania pareggia 2-2 con l'Ungheria e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale, mentre la formazione di Rossi saluta a testa alta la competizione. A Monaco di Baviera, i tedeschi rispondono due volte allo svantaggio firmato da Szalai (11') e da Schafer (68'): Havertz (66') e Goretzka (84') salvano la formazione di Löw, che chiude seconda nel gruppo F ed ora affronterà l'Inghilterra.

LA PARTITA

Con enorme sofferenza, la Germania pareggia 2-2 e strappa il pass per gli ottavi di finale, eliminando un'Ungheria da applausi. A Monaco di Baviera, la prima occasione arriva dopo tre minuti, con il lancio di Hummels per Kimmich e il diagonale respinto con la mano destra da Gulacsi. All'11', l'Ungheria passa clamorosamente in vantaggio con l'incornata di Szalai, che impatta perfettamente il cross di Sallai. I tedeschi accusano il colpo e faticano a rispondere, ma al 21' trovano la più grande occasione nel primo tempo: la traversa colpita da Hummels e, sul susseguirsi della stessa azione, la zampata di Ginter bloccata da Gulacsi, che blinda il vantaggio ungherese dopo i primi 45 minuti.

Nella ripresa, il portiere del Lipsia è bravo a murare Havertz dalla distanza, con la Germania che non riesce a schiacciare la formazione di Rossi. Löw allora rompe gli indugi e inserisce Goretzka e Müller al posto di Gundogan e Gnabry. Al 62', Sallai colpisce il palo da calcio di punizione, con Neuer che però è sulla traiettoria e controlla il calcio piazzato del centrocampista del Friburgo. Quattro minuti dopo, arriva il pareggio, con Havertz che di testa insacca a porta vuota dopo la clamorosa uscita a vuoto di Gulacsi, beffato da Hummels. L'incubo eliminazione sembra allontanarsi, ma alla prima occasione l'Ungheria si riporta in vantaggio: Schafer si tuffa di testa sul lancio di Szalai e anticipa Neuer, firmando il 2-1 per la formazione di Rossi. La Germania va vicina al 2-2 all'81' con Kroos, che scambia con Gosens e ci prova con l'esterno destro, sfiorando il palo. Tre minuti dopo, arriva il gol che regala gli ottavi di finale alla Germania: Goretzka si fionda su un rimpallo dal limite dell'area, nato da una conclusione di Werner (entrato al posto di Havertz), e con un potente destro batte Gulacsi. Il gol taglia definitivamente le gambe all'Ungheria, che non riesce a ripartire e anzi rischia il 3-2, con Sané che sbaglia un contropiede nel recupero.

Finisce 2-2, esattamente come in Portogallo-Francia: la Germania chiude così al secondo posto il gruppo F e si guadagna la sfida all'Inghilterra, avversaria negli ottavi di finale. Saluta a testa altissima invece l'Ungheria, capace di giocarsi le sue possibilità di qualificazione in un girone, definito alla vigilia, più che proibitivo e invece in mano agli uomini di Marco Rossi fino all'84'.

IL TABELLINO

GERMANIA-UNGHERIA 2-2

Germania (3-4-3): Neuer 5,5; Ginter 5 (37' st Volland sv), Hummels 6, Rudiger 5,5; Kimmich 6, Gundogan 5,5 (13' st Goretzka 7), Kroos 6,5, Gosens 6 (37' st Musiala sv); Havertz 6,5 (22' st Werner 6), Sané 5, Gnabry 5 (23' st Müller 6). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Süle, Neuhaus, Can, Koch. All. Löw 6

Ungheria (5-3-2): Gulacsi 5,5; Nego 6,5, Botka 6, Orban 6,5, At. Szalai 6, Fiola 6,5 (43' st Nikolic sv); Kleinheisler 6 (43' st Lovrencsics sv), Nagy 6,5, Schafer 7; Ad. Szalai 7,5 (37' st K. Varga sv), Sallai 7 (30' st Schon 6). A disp.: Dibusz, Bogdan, Lang, Kecskes, Holender, R. Varga, Siger, Bolla. All.: Rossi 7

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 11' Szalai (U), 21' st Havertz (G), 23' st Schafer (U), 39' st Goretzka (G)

Ammoniti: Botka (U), Gundogan (G), Sané (G), Szalai (U), Fiola (U)



LE STATISTICHE

• In questa giornata sono stati realizzati ben 18 gol, record di marcature in un singolo giorno nella storia degli Europei.

• Kai Havertz è diventato il quarto giocatore più giovane a segnare in due presenze di fila tra Europei e Mondiali con la Germania, dopo Thomas Müller (20 anni nel 2010), Franz Beckenbauer (20 nel 1966) e Lukas Podolski (21 nel 2006).

• Ádám Szalai è il primo giocatore a segnare e fornire assist con l’Ungheria in una gara di una grande competizione (Mondiale/Europeo) dal 1982, quando ci riuscirono Gabor Pölöskei, Jozsef Toth e László Fazekas contro El Salvador in un match della Coppa del Mondo.

• Tra il gol dell’1-1 di Kai Havertz e la rete del nuovo vantaggio dell'Ungheria di Andras Schäfer sono trascorsi soltanto 91 secondi.

• Nessuna clean sheet per la Germania nelle tre gare della fase a gironi, nella competizione era successo solo ad EURO 2000 - nel 2016 chiuse il girone senza mai subire gol.

• Quello di Ádám Szalai (10:07) è il gol più veloce subito dalla Germania agli Europei dalla rete di Moldovan (4:22) della Romania nel 2000.

• La Germania ha subito il primo gol del match in tutte le ultime quattro partite giocate agli Europei, tante quante nelle precedenti 19 gare nella competizione.

• All'età di 18 anni e 117 giorni, Jamal Musiala è diventato il giocatore più giovane a giocare una gara con la Germania in un torneo importante (Mondiali/Europei).

• Leon Goretzka ha segnato cinque gol nelle ultime 10 presenze con la Germania, arrivando stasera a quota 14 reti in totale con la nazionale.

• Manuel Neuer colleziona la 30ª gara dall'inizio nelle grandi competizioni (Mondiali/Europei), nella Germania solo Lothar Matthäus (31) e Philipp Lahm (34) ne vantano di più.

• Manuel Neuer ha giocato la 14ª gara da titolare agli Europei, nessun giocatore della Germania ne conta di più nella competizione (al pari di Philipp Lahm).