Euro 2020, De Ligt punge l'Italia: "Non ha ancora incontrato avversari top"

Dopo il tris rifilato alla Macedonia del Nord e la vittoria del Gruppo C a punteggio pieno, Matthijs de Ligt si gode il passaggio del turno a Euro 2020 e "punge" l'Italia. "Vincere tre partite è la prima cosa importante come lo è migliorarsi partita dopo partita - ha spiegato il difensore dell'Olanda -. Ora testa agli altri match, siamo in attesa di scoprire il nostro avversario per gli ottavi di finale". "Ho guardato bene l'Italia e penso che abbiano un bel gioco - ha aggiunto -. Per il momento però hanno incontrato tre squadre buone, ma devono ancora scontrarsi con le top, come ad esempio la Francia".

Getty Images