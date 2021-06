Euro 2020, Cristiano Ronaldo: "Orgogliosi del nostro percorso, torneremo più forti"

EURO 2020

Il portoghese affida a Instagram un pensiero sulla fine dell'avventura europea della sua nazionale: "Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo, ma abbiamo dato tutto"

Cristiano Ronaldo saluta Euro 2020 e lo fa affidando ai suoi canali social un messaggio in cui si dice fiero di ciò che la sua nazionale è riuscita a ottenere, pur ammettendo la delusione per il ko contro il Belgio agli ottavi di finale: "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato il torneo prima di quando volessimo - ha scritto su Instagram l'attaccante della Juventus -. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso. Abbiamo dato tutto per difendere il titolo di campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi".

CR7 ha poi voluto ringraziare i supporter lusitani: "I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo. A loro va il nostro sincero e profondo ringraziamento.

Infine un pensiero alle rivali: "Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre ancora in corsa nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo".