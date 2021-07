Euro 2020, 1000 tifosi italiani in trasferta a Wembley per la finale

EURO 2020

La Uefa e le autorità britanniche hanno concordato una deroga sulle quarantene, la Figc al lavoro per organizzare il viaggio

Lo stadio di Wembley si colorerà un po' più di azzurro per la finale di Euro 2020, in programma domenica sera. Oltre ai tanti italiani che vivono a Londra, infatti, ad assistere al match che assegnerà il titolo di Campione d'Europa ci potranno essere 1000 tifosi provenienti dall'Italia. La Uefa e le autorità britanniche hanno concordato una deroga alle attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di quarantena per chi arriva nel Regno Unito, imponendo però il rispetto di una serie di vincoli piuttosto rigidi. La Figc è al lavoro per organizzare la trasferta. Getty Images

Nello specifico, spiega il sito della federcalcio, i tifosi provenienti dall’Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore, dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di “bolla di sicurezza” tramite l’utilizzo esclusivo di voli charter e di trasporti dedicati dall’aeroporto di arrivo a Londra fino allo stadio e viceversa (organizzati direttamente dalla FIGC), rimarranno tutto il tempo della partita in uno specifico settore dell’impianto per garantire la bolla di sicurezza e dovranno compilare un formulario online nelle 48 ore precedenti la partenza.

Inoltre, tutti i tifosi che viaggeranno alla volta di Londra dovranno esibire la prova di un tampone molecolare negativo, da effettuarsi tassativamente dopo le ore 15 del 9 luglio 2021. Infine, così come previsto dalle attuali normative e disposizioni del Governo italiano e del Ministero della Salute, al rientro in Italia tutti i tifosi dovranno effettuare obbligatoriamente 5 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, nonché effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento.

Sul sito della Figc si trovano tutti i dettagli riguardanti le questioni organizzative e i costi del pacchetto di viaggio.