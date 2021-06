Euro 2020: il gruppo C entra nel vivo

LE PARTITE DI OGGI

De Boer affronta l'Ucraina di Sheva nel gruppo in cui si sfidano anche Austria e Macedonia del Nord, all'esordio assoluto nella competizione

A Euro 2020 è il turno del gruppo C. La favorita sulla carta è senza dubbio l'Olanda di De Boer, che nonostante gli inviti aerei dei tifosi orange resta fedele al suo 3-5-2 e affronterà l'Ucraina 'degli italiani' del ct Shevchenko in un girone in cui ci sono anche Austria e Macedonia del Nord, in campo a Bucarest. La Nazionale di Angelovski, alla prima qualificazione alla fase finale degli Europei, va a caccia di un'altra impresa dopo aver battuto la Germania nella gara delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Getty Images

L'Olanda di De Boer, ormai convertita al 5-3-2, punta su De Vrij, perno della difesa, sulla qualità di un centrocampo formato da De Roon, Wijnaldum e De Jong e sulla coppia d'attacco Depay-Weghorst (attaccante del Wolfsburg). Dall'altra parte, nella partita di Amsterdam, c'è l'Ucraina "italiana" di Shevchenko, con i suoi collaboratori tecnici Mauro Tassotti e Andrea Maldera. I giocatori di maggiore qualità, nella nazionale di Sheva, sono Zinchenko (schierato a centrocampo), Malinovskyi dell'Atalanta, Yarmolenko e Yaremchuk.

Nello stesso girone, a Bucarest, va in scena la partita tra Austria e Macedonia del Nord. La squadra di Foda punta soprattutto sulle tre mezzepunte del suo 4-2-3-1 (Lazaro-Alaba-Sabitzer) mentre Angelovski confida in Elmas, centrocampista del Napoli, Alioski, esterno sinistro del Leeds e l'eterno Pandev che farà coppia in avanti con Trajkovski, centravanti del Maiorca, nel 3-5-2 macedone.

