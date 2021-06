Danimarca, Kjaer: "In campo con Eriksen nel cuore, questo shock farà parte di noi per sempre"

"Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stato la cosa più importante. È stato uno shock che farà parte di me e di noi per sempre". Simon Kjaer torna a parlare nel giorno in cui la Danimarca torna in campo agli Europei contro il Belgio dopo la paura per Eriksen e il dramma sfiorato e lo fa con una nota sul profilo Twitter della Federazione danese. "La sola cosa che è importante e che conta è che Christian stia bene - ha scritto ancora il capitano - Andiamo in campo per lui, lo terremo sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri".