Cristiano Ronaldo miglior marcatore nella storia delle nazionali: raggiunto Ali Daei a quota 109

DOPO LA DOPPIETTA

La doppietta realizzata alla Francia consegna all'attaccante della Juve un altro record

Un altro record nell'incredibile carriera di Cristiano Ronaldo. Con la doppietta realizzata alla Francia con la maglia del suo Portogallo al 31' e al 60' su calcio di rigore nell'ultima gara della fase a gironi di Euro 2020, l'attaccante della Juve è diventato il miglior marcatore nella storia delle nazionali eguagliando il primato di 109 gol dell'iraniano Ali Daei.

Con 21 gol realizzati Cristiano Ronaldo è diventato anche il primo giocatore europeo a varcare la soglia dei 20 gol tra Europei e Mondiali. Per la prima volta in carriera l'attaccante portoghese ha segnato in tre presenze di fila in un grande torneo internazionale; è il secondo giocatore capace di segnare almeno cinque gol nella fase a gironi in un’edizione di un Europeo, dopo Michel Platini nel 1984 (sette).