CR7 è carico e motivato: "Disputerò l'Europeo come se fosse il primo"

EURO 2020

Cristiano Ronaldo è sempre carico e affamato di vittorie. "Ho grandissime motivazioni, proprio come nel 2004: disputerò questo Europeo come se fosse il primo", ha dichiarato la stella del Portogallo. "Non vale la pena fare promesse o pronostici - ha spiegato CR7 durante l'intervista rilasciata alla Federcalcio portoghese -. Ma giocheremo ogni partita per vincere". Getty Images

"Siamo i campioni in carica e ancora una volta siamo tra i candidati alla vittoria finale, anche se ci sono tante gare difficili e rispettiamo ogni nazionale", ha aggiunto CR7 mostrando la solita voglia di centrare nuovi record e obiettivi.

Da un punto di vista personale, del resto, Cristiano ora è a quota 104 gol con la maglia del Portogallo, a soli 5 centri dal record dell'iraniano Ali Daei, primatista assoluto con 109 reti. E non è tutto qui. Segnando anche solo un gol a Euro 2020, CR7 diventerebbe il re dei bomber all time della storia degli Europei (attualmente è a quota 9 gol come Platini).