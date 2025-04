V100 Mandello, V7 e Stelvio Duecento Tributo, la magia Moto Guzzi all'Eicma a Misano

STELVIO DUECENTO TRIBUTO

Moto Guzzi svela a EICMA 2024 Stelvio Duecento Tributo, speciale versione in edizione limitata e numerata della modernissima adventure dell’Aquila pensata per il viaggio senza confini, e che del celebre Passo porta il prestigioso nome. Realizzata sulla base di Stelvio PFF Rider Assistance Solution, la versione Duecento Tributo si distingue per l’inedita colorazione dedicata che enfatizza la propensione all’avventura di questo particolare modello. Una livrea ispirata agli elementi naturali, come il bianco della neve, è abbinata a grafiche blu e rosse, tinte diffusissime tra i capi di abbigliamento tecnico pensati per le escursioni in quota. Grafiche arricchite da dettagli unici, come il disegno che ricalca l’andamento dei mitici tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello Stelvio. Un altro elemento che trasmette visivamente l’indole da viaggiatrice instancabile è la griglia a protezione del radiatore, dove spicca la “firma” stilizzata dell’aquila.