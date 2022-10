Eicma 2022, come arrivare a Rho Fiera: dall'auto al treno, le info utili

indicazioni

Dall'auto alla metro e al treno: tutti i modi per raggiungere la Fiera di Milano per il Salone del Ciclo e Motociclo

© Getty Images Eicma 2022 apre le porte agli appassionati dei motori in vista dell'edizione che avrà luogo alla Fiera di Milano a Rho dall'8 al 13 novembre. Tutto è pronto per l'apertura del Salone del Ciclo e Motociclo che, dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, vuole alzare sempre più l'asticella e sorprendere tutti. Come da tradizione l'evento si terrà alla Fiera di Milano, Rho Fieramilano che si trova lungo la SS. 33 del Sempione 28.

Ma come fare per raggiungere il Salone? Ci sono vari modi.

IN AUTO

Dalle autostrade A7-Genova e A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano;

Da Milano autostrada A4 Venezia: uscita Pero-Fiera Milano;

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia e uscita Fiera Milano;

Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como ed uscita Fiera Milano oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano;

Parcheggi di pertinenza Fiera Milano (P1, PM1, PM2, P2, P3, P4, P5)

Parcheggi di corrispondenza delle stazioni della metropolitana:

linea M1 rossa: Bisceglie, Molino Dorino, Lampugnano, San Leonardo;

linea M2 verde: Cascina Gobba, Cologno Nord, Gessate, Crescenzago, Romolo, Famagosta;

linea M3 gialla: San Donato;

Parcheggio gratuito MOTO all'interno del comprensiorio fieristico di Porta Ovest – PM1

IN TRENO

DA STAZIONE MILANO CENTRALE

Metropolitana Linea 2 Verde (direzione Abbiategrasso / Assago – fermata Milano Porta Garibaldi) poi prendere:

Passante Linea S5 Varese – Milano Passante – Treviglio (direzione Varese – fermata Rho FieraMilano)

oppure

Passante Linea S6 Novara – Milano Passante – Treviglio (direzione Novara – fermata Rho FieraMilano)

Attraversare a piedi Piazza Duca d’Aosta e proseguire in Via Vittor Pisani alla Stazione di Milano Repubblica (circa 10 min.), poi prendere:

Passante Linea S5 Varese – Milano Passante – Treviglio (direzione Varese – fermata Rho FieraMilano)

oppure

Passante Linea S6 Novara – Milano Passante – Treviglio (direzione Novara – fermata Rho FieraMilano)



Metropolitana Linea 2 Verde (direzione Abbiategrasso / Assago – fermata Cadorna Triennale)

Trasborda su Linea 1 Rossa direzione Rho Fiera

Linea interregionale Milano Centrale – Torino, fermata Rho FieraMilano

(attenzione: sono previste in media 14 corse dirette al giorno e alcuni treni non fermano a Rho FieraMilano ma solo a Rho perciò è necessario trasbordo su treni S5 o S6 / direzione Treviglio).

DA STAZIONE MILANO PORTA GARIBALDI

Passante Linea S5 Varese – Milano Passante – Treviglio (direzione Varese – fermata Rho FieraMilano)

oppure

Passante Linea S6 Novara – Milano Passante – Treviglio (direzione Novara – fermata Rho FieraMilano)

DA STAZIONE MILANO CADORNA

Metropolitana Linea 1 Rossa (direzione Rho FieraMilano)

IN METROPOLITANA

BIGLIETTO DA 2 €

Vale per 90 minuti dalla prima convalida.

Potete fare più viaggi sui mezzi di superficie e anche in metropolitana entrando, uscendo e rientrando dai tornelli.

BIGLIETTO GIORNALIERO

Costa 7 €

Vale 24 ore dalla prima convalida.

Nessun limite al numero di viaggi.

BIGLIETTO 3 GIORNI

Costa 12 €

Nessun limite al numero di viaggi.

Vale per 3 giorni consecutivi dalla prima convalida, fino al termine del servizio di trasporto del terzo giorno, cioè alle 03:45 della mattina.

Per esempio: il termine del servizio del giovedì è alle 03:45 del venerdì. Quindi, se timbrate alle 00:01 del giovedì, siete ancora nel giorno di servizio del giovedì, non del venerdì.

CARNET 10 BIGLIETTI

Costa 18 €

Ogni biglietto vale per 90 minuti dalla prima convalida.

Potete fare più viaggi sui mezzi di superficie e anche in metropolitana.

I biglietti del carnet non possono essere usati da più persone contemporaneamente.

SU QUALI LINEE VALGONO I BIGLIETTI PER MILANO E DINTORNI

(ZONA MI1 - MI3)

Su tutte le linee ATM, metropolitane e di superficie.

Sulle metropolitane M1, M3 e M5, i biglietti valgono da capolinea a capolinea.

Sulla linea M2, dal centro di Milano i biglietti valgono non oltre la stazione di Cascina Burrona. Oltre questa stazione serve un’altra tariffa. I biglietti valgono sul resto della linea fino ai capolinea di Assago Forum, Piazza Abbiategrasso e Cologno Nord.

Sulle tratte ferroviarie Trenord, comprese le linee S (quelle che attraversano il passante ferroviario).

PASSANTE FERROVIARIO

LINEA S1: SARONNO-MILANO PASSANTE-LODI

Gestore: Trenord

Da Saronno: Linea S1

Fermata Milano Lancetti-Ghisolfa

Trasbordo linee S5-S6 / Fermata Rho-Fiera Milano

Da Milano Rogoredo: Linea S6

Fermata Rho-Fiera Milano

LINEA S3: SARONNO-MILANO CADORNA

Gestore: Trenord

Da Saronno: Linea S3

Fermata Bovisa / Trasbordo su Passante / Fermata Milano Lancetti-Ghisolfa

Trasbordo linee S5-S6 / Fermata Rho-Fiera Milano

Linea S3

Fermata Milano Cadorna

Trasbordo linea metropolitana rossa MM1 / Capolinea Rho-fieramilano