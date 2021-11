Suzuki, Mir e Rins a Eicma: "Evento fantastico, torniamo fan"

Tra gli stand di Suzuki, che nella giornata di ieri ha presentato la nuova Katana, ci sono anche volti d'eccezione come Joan Mir e Alex Rins, reduci dal finale di stagione della MotoGP a Valencia. In occasione dell'evento alla Fiera di Milano, i due piloti spagnoli non hanno perso tempo nel salire in sella ai modelli presenti per la Casa di Hamamatsu, divertendosi e regalando sorrisi ed entusiasmo ai presenti.