Il campo delle Atp Finals di Torino ha incoronato questa sera Alex Zverev numero uno del mondo del 2026. La cerimonia si è svolta sul terreno di gioco prima della sfida fra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, dove il tedesco ha ricevuto il trofeo destinato al giocatore che chiude l'anno al vertice della classifica. Zverev arriva a questo risultato dopo un anno di grandi successi: due titoli del Grande Slam al Roland Garros e agli Us Open, i suoi primi in carriera, e 66 vittorie nel 2026, più di qualsiasi altro giocatore del circuito. A consegnargli il trofeo il presidente Atp Andrea Gaudenzi. "È un grande onore ricevere questo trofeo - ha detto abbracciando la coppa - ed essere parte di questa celebrazione. La scorsa stagione mi ero detto 'forse posso vincere degli Slam', ma non immaginavo che avrei vinto questo trofeo. È il più grande risultato della mia carriera, questo trofeo è il modo migliore per chiudere questo anno". Fra i due match del pomeriggio spazio anche alla cerimonia per la coppia finlandese-britannica, detentrice del titolo del torneo, Harri Heliovaara e Henry Patten, che hanno conquistato per la prima volta il riconoscimento di numero 1 al mondo nel doppio. La coppia ha conquistato cinque titoli in questa stagione, trionfando ad Adelaide, Doha, Dubai, Madrid e Wimbledon, dove ha vinto il titolo per la seconda volta in tre anni, e ha raggiunto le semifinali del Rolex Paris Masters.