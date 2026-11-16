Flavio Cobolli ko con Daniil Medvedev alle Atp Finals 2026. All’esordio nel Gruppo Ivan Lendl, il tennista romano lotta per un set e si arrende in meno di un’ora e mezza di gioco all’ex numero uno del mondo. Medvedev si impone 7-6(4) 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco e conferma il suo storico positivo contro Cobolli su cemento (3-0). Il russo aggancia Carlos Alcaraz in testa al girone, mentre l’azzurro resta ferma a zero vittorie insieme a Frances Tiafoe, prossimo avversario mercoledì 18 novembre.