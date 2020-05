Peterson: "46 anni fa la mia Coppa Italia"

Dan Peterson si racconta nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano riavvolge il nastro dei ricordi con la vittoria della Coppa Italia con la Virtus Bologna contro Udine. "Non avevo ben capito che con quella vittoria saremmo andati in coppa. Un giornalista mi si avvicina con le braccia aperte, come Vincenzo Montella, che si vola". Appunto eravamo volati in Coppa.