Dan Peterson: "Vittori-Zanatta: quello scontro a scuse invertite"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario tecnico dell'Olimpia ricorda un curioso aneddoto: "Ricordo un giovane Marino Zanatta che supera il blocco del grande Paolo Vittori, il quale rifila un bel colpo all'avversario che cade a terra. Ma il rispetto di Zanatta verso il veterano fu tale che gli disse: 'mi scusi non volevo".