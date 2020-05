Dan Peterson: "Per me Milano è uguale a New York"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia ci racconta i motivi che alla fine degli anni '70 lo hanno spinto a lasciare Bologna, reduce da un secondo posto in Italia e in Europa, per sedersi sulla panchina di Milano: "In America abbiamo un proverbio: 'Non farai mai niente di importante come quello che farai a New York'. Per me Milano uguale New York, per questo ho scelto l'Olimpia dopo 5 anni a Bologna, ho sentito che era il momento di cambiare squadra".