Dan Peterson: "Non c'è un altro come me oggi: normale, si è figli dei tempi"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano risponde ad una curiosità dei tifosi: "Mi hanno chiesto se oggi in Serie A ci fosse un altro Dan Peterson? Io dico no ma non per presunzione. Ogni allenatore è figlio dei suoi tempi e per questo unico: così come io non ero Rubini, oggi nessuno è come me. Normale, ci si adegua alla generazione in cui si vive".