Dan Peterson: "Franco Lauro, grande conduttore e uomo solare"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ricorda Franco Lauro, il giornalista scomparso ieri: "Un grande conduttore che faceva sembrare naturale il lavoro in studio, è stato un piacere lavorare con lui. Ma soprattutto un uomo solare e sorridente, un amico che ci mancherà".