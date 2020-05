Dan Peterson e Milano: "Qui ho trovato l'amore e non si perde tempo"

Dan Peterson ci racconta di sè nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia ci parla del perché ha scelto Milano per vivere: "Qui ho trovato l'amore ed è una città bellissima. Qui si lavora molto e non si perde tempo. Sono pazzo della cotoletta e anche di Brera. Quante volte a La Scala. A Milano c'è tutto per vivere bene":