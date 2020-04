Dan Peterson e i 40 anni di Luis Scola: "Scola fa scuola"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia ci racconta la storia di Luis Scola, che compie 40 anni. Un grandissimo campione che ha trionfato alle Olimpiadi con l'Argentina e quest'anno avrebbe giocato i Giochi per la quinta volta in carriera. Un campione eccezionale con una lunga carriera in NBA, ma è l'oro con l'Argentina che gli è valso un posto nella storia del basket. Grande esperto di fondamentali e piede perno, il suo passo d'incrocio può essere di lezione per tanti giovani. "Scola fa scuola".