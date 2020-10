Quel cucchiaio che ha fatto conoscere al mondo i baffi di Panenka

Erano anni particolari. Il calcio europeo parlava essenzialmente tedesco, quando si trattava di risultati sul campo, e il fiammingo-olandese in sede di rivoluzione tattica. Viene ridisegnata proprio allora la cultura degli spazi e dell’atletismo come condizione di base per un professionista di livello. Anche a scapito del talento tecnico, se necessario. La verità è che serviva una risposta a quella che si profilava come una via senza ritorno. Serviva una speranza anche per chi sapeva “solo” giocare bene. Panenka e i suoi, quella risposta la diedero. E dopo la sera del 20 giugno 1976, un intero continente avrà spazzato via per qualche anno il cosiddetto “German complex”. Anche i tedeschi erano diventati battibili, in definitiva.