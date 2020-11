Nico Patschinski, il denaro al posto della vita

Nico viene accerchiato da tre uomini, lo tengono stretto, coltello alla gola, è terrorizzato, rischia la morte, gli rubano soldi e vari oggetti per centinaia di euro dalla borsa da lavoro, quella da postino, quella che ogni giorno l’accompagna tra strade, palazzi e porte sotto il cielo tedesco rigido come lo zinco e gelido come la Germania; forse pochi ricordano che Attila József, grande poeta ungherese, del lavoro di Nico ne ha fatto canto universale.

Il dolore è un postino grigio, muto,

col viso scarno, gli occhi azzurro chiari,

gli pende giù dalle fragili spalle

la borsa, scuro e logoro ha il vestito.

Dentro il suo petto batte un orologio

da pochi soldi; timido egli sguscia

di strada in strada, si stringe alle mura

delle case, sparisce in un portone.

Poi bussa. Ed ha una lettera per te.