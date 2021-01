L’unicità di Son Heung-min

QUATTROTRETRE

Le lacrime sono un racconto necessario a capire gli uomini quando mentono, quando soffrono, quando provano vergogna, quando si sentono deboli, ci sono quelle di Pietro, dopo aver rinnegato di conoscere Gesù, e quelle di Gesù stesso che “scoppiò in pianto” (Gv 11, 33) davanti alla morte di Lazzaro. Quando nel novembre 2019 Son Heung – min spezza la caviglia di Andrè Gomes nell’incontro Tottenham – Everton il calciatore sudcoreano, il cui intervento era senza particolare cattiveria, dopo aver visto la frattura, si mette le mani in faccia, si piega e piange. “Grazie alle lacrime approdiamo alla conoscenza e comprendiamo come si possa diventare santo dopo essere stato uomo”.