L’unicità di Manuel Neuer

Il portiere del Bayern e della Nazionale tedesca compie 35 anni

Oggi Manuel Neuer compie 35 anni e sinceramente fa effetto. Un po’ sarà per quella sua aria da eterno ragazzino del collegio di Gelsenkirchen, sempre coi capelli sistemati, la faccia pulita, il vestito, che sia da gara o in borghese, in perfetto ordine. Ma di sicuro conta anche il fatto che para oggi come parava più di 10 anni fa, anzi addirittura meglio, perché ha unito doti fisiche spaziali a capacità tattiche e tecniche fuori dal comune.

Rispetto a tutti i grandi portieri della storia, Neuer ha avuto anche momenti in cui praticamente non c’è stato, definendo così i contorni di una carriera molto peculiare. Nella stagione 2017-2018 ad esempio ha giocato solo tre partite con il Bayern Monaco, per problemi fisici enormi che è riuscito a superare alla grande e che lo avevano praticamente tolto dalla mappa dei migliori portieri al mondo. Oggi invece non solo è tornato a essere il perno principale della squadra più forte di tutte, ma ha anche vinto la classifica del miglior portiere al mondo IFFHS con 320 punti, la bellezza di 280 più del secondo, il portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak.