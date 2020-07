L'Iraq sotto le bombe che vinse la Coppa d'Asia 2007

Jorvan Vieira è un uomo complesso. Non ama imprese facili e guadagni a buon mercato. Fa ciò che sente e che lo stimola. Quando accetta il ruolo di Commissario Tecnico dell’Iraq sa bene cosa lo aspetta. Far giocare con dignità la squadra alla Asian Cup 2007 è onere sottopagato che non tutti assumerebbero. Dal 2003 l’Iraq vive sotto il peso degli attacchi di una coalizione internazionale guidata da Stati Uniti e Gran Bretagna.