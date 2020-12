L’Instagram di Mourinho è il meglio del 2020

Chiede se segui José Mourinho su Instagram. No, risponde, perché dovrei, sarà il solito account in cui infila pubblicità, adv, post seri e pomposi e noiosi. Seguilo e vedrai, insiste. Seguito e visto: wow. L’Instagram di Mourinho è figo perché è il contraltare di Mourinho, o meglio ciò che lo sta riabilitando nel mondo contemporaneo, dopo un paio di anni in cui noi, voi, tutti si sono domandati se José era diventato un’allegoria di se stesso, un allenatore fuori dal tempo perché nel suo tempo era rimasto.

La retorica del duro e crudo, il tecnico incazzato con tutti coloro che non appartengono alla società per cui lavora e riferimento per chi invece è nel club, l’uomo che promette anzi garantisce gloria eterna per giocatori mediocri, uno con cui è un privilegio lavorare anche perché chissà come lavora e quali sono i suoi segreti, ecco tutto questo è scoppiato nel maledetto passaggio al Manchester United, che Mourinho ha pagato come dazio alla sua immagine anche oltre il lecito, se è vero che pure lì, dove poi tutti i dimenticabili allenatori prima e dopo di lui nell’era post-Ferguson hanno fallito, ha vinto. E lo ha fatto nonostante una dirigenza incompetente, i cui danni sono visibili ancora oggi.