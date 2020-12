La nuova sfida di Domenech

QUATTROTRETRE

I tifosi del Nantes non è che l’abbiano presa benissimo. Ce l’avevano già da tempo col loro presidente, Waldemar Kita, discusso uomo d’affari di origine polacca, coinvolto anche in “Football Leaks”, lo scandalo internazionale sulle manovre oscure di alcuni uomini di calcio. L’ultimo capitolo parla di un’accusa di frode fiscale da 14.8 milioni nei confronti dell’ex optometrista, che nel 2007 ha comprato il club per una cifra bassissima, 10 milioni, e ha cambiato già 15 allenatori (compreso Claudio Ranieri). Il quindicesimo non è un nome qualunque in Francia, e nemmeno in Italia, viste le polemiche che lo hanno sempre caratterizzato: Raymond Domenech.