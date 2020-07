Juve, undici comparse per 9 scudetti

E così sono nove campionati di fila: Juve padrona, Juve cannibale, dinastia Juve, tutto quello che vogliamo. Dal 2011 in avanti grandi campioni internazionali da copertina (Ronaldo, Dybala, Tevez, Pogba, Vidal e compagnia), un solido blocco italiano (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Pirlo su tutti) e diversi altri protagonisti di livello più o meno alto si sono alternati in campo. E hanno sempre avuto ragione: 342 partite, nove campionati “and counting”, come si dice negli Stati Uniti, perché è difficile non pensare a una Juve favorita anche nella prossima stagione.

C’è chi tra i bianconeri ne ha giocate la stragrande maggioranza, di quelle 342 partite, e c’è chi, invece, è stato una mera comparsa. Così abbiamo deciso di creare un undici con altrettanti protagonisti insoliti, gente che ha vinto almeno uno di questi nove scudetti pur scendendo in campo pochissimo. Qualcuno di loro probabilmente ve l’eravate già dimenticato, comunque è venuto fuori un classico 4-4-2. Requisito basico per formare questo undici: non essere arrivati a dieci presenze dal 2011 in avanti.