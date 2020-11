Il Sottomarino Giallo sta diventando grande

Può una cittadina di 50mila abitanti essere più nota nel mappamondo calcistico del suo vicino capoluogo, che ne vanta 120mila in più? Nel caso del Villarreal la risposta è un SÌ maiuscolo. Parliamo forse dell’esempio più fulgido di società spagnola moderna con i conti in regola e una possibilità di auto finanziamento importante, soprattutto grazie alle liquidità del presidente Fernando Roig, un importante impresario della zona che, secondo quanto riporta il giornale El Mundo, è il 44esimo uomo più ricco di tutta la Spagna, un gradino sotto un certo Florentino Perez. Attualmente secondo nella classifica di Liga, oggi il Submarino Amarillo sfiderà in casa proprio il Real Madrid.

Ambiente sereno

23 anni fa, mentre il vicino e più storico Castellón iniziava una lenta caduta dopo qualche stagione di Primera División tra gli anni ‘70 e i primi ‘90, il sottomarino giallo emergeva dalla profondità delle acque del calcio spagnolo. La mancanza di pressione e la tranquillità di un paesino percorribile a piedi in 20 minuti permise alla famiglia Roig di mettere a punto un vero e proprio laboratorio di calcio sperimentale senza obblighi di vincite immediate.