Il Napoli di Diego è finito contro la Sampdoria

Ci sono partite importanti, partite spartiacque, partite in cui si capiscono cose fondamentali, riguardo a un calciatore o a un modulo tattico e poi ci sono le partite che segnano un passaggio di consegne, in un certo senso segnanti anche di un’epoca del calcio o del campionato. Una di queste è quella del 18 novembre 1990, giocata fra il Napoli scudettato di Maradona e Careca e la Sampdoria di Vialli e Mancini, che a fine stagione prenderanno loro il simbolo tricolore dei primi in classifica. Il Napoli di quella stagione è il solito casino. Maradona chiede ancora una volta con veemenza di essere ceduto al Marsiglia di Tapie, ma Ferlaino non ci sente. Moggi appoggia una volta uno e una volta l’altro e per disperazione in inverno andrà via.