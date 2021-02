Il gol più importante di Donato

Dalla cameretta della sua casa a Trani, nel nord della Puglia, Donato, seduto sulla sua carrozzina come per tutte le ore della giornata, guarda la partita tra Francia e Inghilterra. In video, però, non compaiono le prodezze di Mbappè, Harry Kane o degli altri talenti delle due nazionali di calcio ma le abilità di Jon Bolding e Momo Ghelani.

Agli amanti del calcio, quello per cui si corre su un rettangolo verde, non diranno nulla ma sono tra i più abili giocatori di powerchair football, il calcio in carrozzina. Gli atleti si sfidano in 4 contro 4, ogni carrozzina deve essere dotata di paratia ai piedi che funge da protezione, ma anche da aiuto per la conduzione, gestione e il tiro della palla.

Donato osserva attento e curioso i movimenti dei talenti francesi e inglesi, prende appunti sulle tattiche e spera di replicare sul campo le gesta dei suoi colleghi. Anche lui, infatti, gioca a powerchair football. É capitano della ASD Oltre Sport, l’associazione sportiva, fondata a maggio del 2018 con sede legale a Bari, tra le poche in Italia a sperimentare quello che i suoi appartenenti definiscono “uno sport a tutti gli effetti”. Dove il team ha una sorta di primato italiano: il 15 ottobre 2019 si è laureato campione nazionale nel triangolare giocato a Torre del Greco.