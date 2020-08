I migliori undici delle peggiori undici 2019/2020

Un anno fa, qui, era tutta campagna. Una campagna fertile, in cui vedevamo possibili tracce di un futuro rigoglioso. Nella “top 11 delle altre 11” figuravano giocatori che hanno poi spiccato il volo verso realtà più ambiziose, altri che sono rimasti fermi al palo e chi si è confermato a buonissimi livelli pur dovendo digerire il fatto di essere ancora a lottare per la permanenza in Serie A.

Come lo scorso anno, andiamo a formare un potenziale undici tipo tralasciando l’ultima in classifica, la Spal, che è parsa qualcosa di simile a una squadra di calcio soltanto finché è rimasto in sella Semplici, e anche con il condottiero delle imprese passate qualcosa stava già andando storto. Se lo scorso anno abbiamo cercato di premiare il singolo giocatore che più si era messo in mostra nella propria squadra, stavolta è stato più difficile.

In un campionato totalmente proiettato verso i gol segnati, è diventato molto difficile non individuare nei giocatori d’attacco le stelle principali dei vari club. Cercheremo quindi di dare priorità all’undici da mettere in campo, autodenunciandoci anche stavolta per le colpevoli omissioni. Avendo depennato la Spal, per arrivare a chiudere la formazione prenderemo due giocatori del Parma, assegnando una maglia per ogni squadra. Il che complica non poco le nostre scelte.