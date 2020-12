I giorni più assurdi del Barcellona

Che il Barcellona stia attraversando un periodo difficile della sua storia, questo è innegabile. Nel giro di quattro giorni sono arrivate due sconfitte abbastanza imbarazzanti, prima contro il Cadice nella Liga e in seguito contro la Juventus al Nou Camp in Champions League. E se almeno in Europa è arrivato il passaggio agli ottavi di finale, seppur in girone alquanto modesto, va detto, in Spagna la situazione è abbastanza agghiacciante: dopo dodici giornate i catalani sono noni, a 12 punti dall’Atletico Madrid leader con cui ha già perso 1-0, oltre ad essere stato travolto 1-3 in casa dal Real Madrid.

Un periodo difficile, quasi crepuscolare, in cui i dubbi dominano sulle certezze, a partire dal futuro di Messi, già minato in estate dalla trattativa con il Manchester City. Con delle elezioni presidenziali alle porte a gennaio nel segno dell’incertezza e spifferi di spogliatoio che raccontano di un ambiente in ebollizione, la domanda che molti si stanno facendo è: “Il Barcellona è mai andato peggio di così?”.