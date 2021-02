Getafe, la fisicità non basta più

C’è stato un periodo in cui il Getafe era sulla bocca di tutti; diciamo fino allo scoppio dell’emergenza sanitaria mondiale. In quel momento, il 6 marzo scorso, era quarto nella Liga assieme alla Real Sociedad e in Europa League aveva appena eliminato l’Ajax nei sedicesimi di finale. E l’anno precedente, un quinto posto insperato che era valso, appunto, l’approdo in Europa. Poi la chiusura, il mondo che si ferma e che quando riprende è come se fosse diverso, non più gestibile per il Getafe, che piano piano è scivolato in Spagna fino all’ottavo posto e in Europa League eliminato dall’Inter. Una sola vittoria in 12 partite nel resto della passata stagione. Poteva sembrare un caso, ma la tendenza si sta ripetendo anche in questo campionato, dove invece la squadra della città-dormitorio fuori Madrid sta lottando per non retrocedere.