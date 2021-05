Dieci gregari per dieci scudetti

Negli ultimi cinquant’anni quante volte la Serie A è stata decisa sul filo di lana da gol di attori non protagonisti, se non da vere e proprie meteore. Abbiamo scelto i migliori

Dieci, cento, mille Matteo Darmian: il terzino dell’Inter neo-campione d’Italia come sinonimo di “protagonista a sorpresa per la conquista di uno scudetto”. Dieci, cento, mille gregari diventati fondamentali per vincere un campionato; di casi simili ne abbiamo avuti diversi negli ultimi 50 anni. Ne abbiamo selezionati, appunto, dieci, in cui l’apporto di un protagonista a sorpresa è stato decisivo. A differenza di questo, vinto piuttosto agevolmente dall’Inter, la scelta è ricaduta su tornei conclusi in volata.