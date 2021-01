Cosa ci ha detto Inter–Juventus?

Un’Inter più dinamica, più potente sotto tutti i punti di vista e con magari poche ma chiarissime idee ha battuto una Juve che ha il grande problema che Sarri continuava a sottolineare lo scorso anno, la lentezza nell’uscita palla con una ricaduta pesante su tutta la manovra bianconera.

Le due squadre scendono in campo praticamente a specchio, con la fiducia di entrambi i tecnici che i duelli a uomo saranno vinti dai propri calciatori. Accadrà alle mezzali dell’Inter, Barella e Vidal, che non fanno mai ragionare le due mezzali juventine, Ramsey e Rabiot, non gli daranno mai lo spazio alle spalle per disordinare la difesa, mentre in fase offensiva, in particolare Barella, ha sempre messo in difficoltà il duo Ramsey-Frabotta che non è riuscito a limitarlo. Il laterale della Juve era inoltre impossibilitato ad accorciare su di lui perché per una buona ora Hakimi era molto presente sull’out e avrebbe di sicuro avuto una prateria in cui scatenarsi se Frabotta si fosse accentrato troppo.