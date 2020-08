Che Fiorentina dobbiamo aspettarci?

«Chi ci assicura che cambiando allenatore non rischieremmo di iniziare male nuovamente?». Rocco Commisso ha deciso di giocare a carte scoperte. Ha spiegato con estrema chiarezza la decisione di confermare Beppe Iachini, che agli occhi di tutti appariva soltanto come un traghettatore e che alla fine si è guadagnato la conferma su una panchina prestigiosa come quella della Fiorentina. Non sappiamo se Daniele Pradé sarà altrettanto sincero, se confermerà o smentirà le indiscrezioni che volevano i viola in trattativa con nomi in rampa di lancio (Juric e De Zerbi) o addirittura innovativi, come Daniele De Rossi. Quel che è certo è che, in casa viola, in questo momento ci sia una domanda che preme più delle altre: con questa decisione, Commisso ha preso tempo o l’ha perso?