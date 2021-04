Ajax sempre uguale e sempre diverso

La squadra di ten Hag nel 2021 è ancora imbattuta

Doping, tribunali, errori amministrativi, tiramolla contrattuali: in casa Ajax c’erano tutte le componenti necessarie per mandare a rotoli la stagione. Invece gli ajacidi hanno iniziato il mese di aprile con una vittoria in rimonta in casa dell’Heerenveen, risultato che ha portato a 24 il numero di partite consecutive nelle quali gli uomini di Erik ten Hag sono rimasti imbattuti. Una serie che ad Amsterdam non si verificava dal 1995, quando durante la gestione Louis van Gaal, nell’anno dell’ultima Champions League finita in Olanda, la squadra toccò quota 42 risultati positivi in tutte le competizioni. Nessuno nel 2021 in Europa ha fatto meglio: 21 partite, 18 vittorie e 3 pareggi.

Parlare di Ten Hag come tecnico alla Guardiola non significa banalizzare con un paragone lo stile di un allenatore, ma sintetizzarne visione e approccio al lavoro. Risulta palese come i due possiedano diversi punti in comune nel modo di pensare calcio, perché in caso contrario non avrebbero lavorato assieme per anni al Bayern Monaco. Come il catalano, Ten Hag è un tecnico dotato di una filosofia calcistica ben precisa, con scostamenti sporadici e, soprattutto, dettati dalle necessità (vedi l’esperienza dell’olandese a Utrecht, dove un certo tipo di calcio non si può proporre, quantomeno non in tempi ragionevoli). Per questo motivo il suo Ajax può essere definito una squadra sempre uguale a sé stessa, eppure sempre diversa.