11 giocatori che vi hanno fatto perdere il fantacalcio

Da Sirigu a Caputo, da Hateboer a Vidal: mesi passati aspettando un’inversione di marcia che non è mai arrivata

La musica è finita, gli amici se ne vanno, è tempo di bilanci fantacalcisticamente parlando. Come sempre c’è chi ha vinto e chi ha perso, noi a inizio stagione vi avevamo dato qualche nome per cui diffidare, ci abbiamo preso, abbiamo sbagliato, il calcio non è una scienza esatta e figuriamoci il fantacalcio. Ci sono alcuni giocatori che, però, in un modo o nell’altro sono stati delle delusioni. Siamo andati a fare una formazione prendendo gli undici peggiori.

PORTIERE

Salvatore Sirigu (Torino)

Il sardo è il classico portiere su cui si punta una volta andati via all’asta i migliori. Qualcuno di voi senz’altro è stato anche capace di dargli ulteriore fiducia prendendolo magari in coppia con Milinkovic-Savic e abbinandogli un portiere di una squadra medio-bassa. Il problema è che la squadra medio-bassa è stata proprio il Torino: difesa di burro, Sirigu colpevole in diversi gol, votacci assortiti e partite sottozero, fantacalcisticamente parlando. Rimanendo imbattuto solo 6 volte, una miseria.

DIFENSORI

Hans Hateboer (Atalanta)

Mentre il suo socio Gosens dall’altra parte del campo accumulava gol e assist, l’olandese si inceppava come una macchina in panne. E molti di voi (pensando a una lega senza conferme dall’anno scorso, naturalmente) l’hanno pagato parecchio, non come il tedesco ma, ecco, non molto meno. Un difensore che segna come un centrocampista che gioca nella squadra più entusiasmante fantacalcisticamente parlando non poteva sbagliare, sulla carta. E invece si può definire un flop con soli 2 gol segnati e tanto tempo in infermeria.