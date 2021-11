Vincere e segnare il più possibile: l'unica ricetta sicura per qualificarsi

VERSO IRLANDA DEL NORD-ITALIA

Evitare i playoff: questa è la mission della nazionale di Mancini in vista della partita di Belfast. Aspettando notizie dalla Svizzera...

Un piccolo vantaggio c'è: siamo a più 2 sugli svizzeri nella differenza reti generale. In caso di risultato identico alla fine delle partite del Gruppo C, saremmo qualificati direttamente a Qatar 2022. L'Italia è davanti alla selezione di Yakin anche nel numero di gol segnati (+ 2 anche qui), il secondo elemento per stabilire chi sia in testa al girone. Fin qui i dati positivi. Quelli negativi riguardano il fatto che gli azzurri debbano vincere e segnare il più possibile in uno stadio in cui finora, nelle partite del Gruppo C, nessuno ci è riuscito e che la Svizzera abbia una partita tutt'altro che impossibile, in casa contro una Bulgaria che non ha più nulla da chiedere al suo cammino mondiale.

Bisogna vincere in Irlanda del Nord, insomma, e sperare che gli elvetici non facciano altrettanto. In caso di parità in classifica alla fine delle partite di Belfast e Lucerna, conta la differenza reti. Una vittoria striminzita degli azzurri (come uno 0-1) abbinata a un 4-0 degli svizzeri, qualificherebbe loro ma un 1-2 dell'Italia e un 3-0 della selezione di Yakin porterebbe in Qatar la nazionale di Mancini per il numero maggiore di gol segnati. L'ultimo criterio in caso di perfetta parità è quello delle reti realizzate in trasferta negli scontri diretti: lo 0-0 a Basilea e l'1-1 di Roma avvantaggia gli elvetici. Uno 0-1 a Belfast abbinato a un 3-0 della Svizzera manderebbe direttamente loro in Qatar.

Nel malaugurato caso di playoff, la formula ora è assai diversa rispetto a quella che ci ha escluso da Russia '18. Sono previsti tre gruppi da quattro squadre, composte dalle dieci seconde classificate dei vari gironi, più le due migliori della Nations League tra quelle non già qualificate o non già agli spareggi. Ogni nazionale disputerà la semifinale ed eventuale finale. Le tre vincitrici di ogni gruppo andranno direttamente al Mondiale. Le dodici squadre sono divise in sei teste di serie (le migliori seconde dei gironi) e altrettante che non lo sono (le quattro peggiori più le due provenienti dalla Nations League). Il sorteggio del 26 novembre a Zurigo stabilirà la composizione dei tre gruppi formati da due teste di serie (che ovviamente non si scontreranno tra loro in semifinale) e due che non lo sono. Le partite sono in gara unica con eventuali tempi supplementari e rigori. Le semifinali si giocheranno in casa della testa di serie mentre la sede della finale verrà stabilita da un sorteggio. Vista la situazione dei gironi, al momento, i rischi per l'Italia sono quelli di dover affrontare nazionali del calibro di Croazia, Serbia e, soprattutto visti i precedenti, Svezia...