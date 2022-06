Ucraina, Yarmolenko: "Al Mondiale per il nostro popolo, vinceremo la guerra"

Andriy Yarmolenko ha voluto dedicare al suo paese in guerra la vittoria di mercoledì sera sulla Scozia, che avvicina l'Ucraina ai Mondiali di Qatar 2022: "Grazie per il vostro sostegno, grazie per aver creduto in noi - ha scritto l'ex West Ham su Instagram -. Dedichiamo questa vittoria al popolo ucraino, a ogni guerriero che attualmente difende il nostro Paese. Vinceremo sicuramente questa guerra".