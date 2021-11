Svezia, Ibra perde la testa in Spagna e colpisce Azpilicueta

Frustrato, nervoso ed evidentemente rassegnato dal risultato che ha costretto la sua Svezia ai playoff per staccare il pass per Qatar 2022, Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista di un brutto gesto nel finale della gara contro lo Spagna. Entrato al 73' per il compagno Isak, l'attaccante svedese ha letteralmente perso la testa sferrando un colpo fortissimo di spalla sinistra sulla schiena di Cesar Azpilicueta. Un colpo che l'arbitro ha sanzionato con un cartellino giallo (Ibra infatti salterà la semifinale playoff) e che ha mandato su tutte le furie calciatori e media spagnoli.