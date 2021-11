Qualificazioni Mondiali, Italia-Svizzera 1-1: Di Lorenzo evita guai peggiori a Mancini

ITALIA-SVIZZERA 1-1

Elvetivi avanti con Widmer e raggiunti dal terzino del Napoli. Al 90' Jorginho ha sbagliato un rigore

L'Italia non è andata oltre l'1-1 contro la Svizzera nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022. Gli Azzurri, appaiati agli elvetici in vetta al gruppo C, si sono trovati sotto nel punteggio per il destro vincente all'11' di Widmer. Dopo mezzora di difficoltà, il pareggio è arrivato con Di Lorenzo. Jorginho ha sbagliato un rigore al 90'. Per evitare lo spareggio la Nazionale deve vincere in N. Irlanda con un occhio alla differenza reti. Italia-Svizzera: la sfida vale un Mondiale, le foto Getty Images

LA PARTITA

Il calcio è uno sport crudele, ma che il volto felice dell'estate italiana - quello di Jorginho - sia diventato nel giro di poche partite quello pieno di paure e fantasmi del passato delle qualificazioni al Mondiale in Qatar in pochi se lo sarebbero aspettati. L'1-1 di Roma tra Italia e Svizzera complica i piani di Mancini il cui destino non è più completamente nelle proprie mani per evitare lo spareggio come nel 2017. Come a Basilea a settembre, sul pareggio c'è ancora una volta l'autografo sanguinante del regista del Chelsea che ha fallito un rigore calciandolo alto, questa volta al novantesimo. Due errori, combinandolo con quello in terra svizzera dove fu Sommer a pararlo, costati quattro punti all'Italia.

Un dettaglio - seppur fondamentale come un tiro dal dischetto mancato - non può però raccontare interamente lo svolgimento dell'1-1 dell'Olimpico. Una partita complicata e bloccata come nelle attese, ma resa ancora più ostica dall'inizio tambureggiante della Svizzera di Yakin che, più spensierata, ha trovato gli spazi giusti specialmente sulla fascia sinistra per mettere in difficoltà la Nazionale di Mancini, più contratta e tesa del solito. All'11' la galoppata sulla fascia di Okafor in ripartenza ha portato all'azione giusta per il vantaggio della Svizzera arrivato con il rimorchio dell'ex Udinese Widmer, bravo a coordinarsi e a battere Donnarumma dal limite. Con l'equilibrio spezzato l'Italia ha sbandato pericolosamente e la Svizzera - sempre in velocità e con i tre trequaristi bravi a svariare - ha provato ad approfittarne con Shaqiri e Okafor, senza riuscirci.

La sveglia azzurra è arrivata dopo venti minuti abbondanti di gioco. Ci è voluto un pallone recuperato da Jorginho e finito tra i piedi di Barella con tanto di miracolo (o errore da pochi passi) del portiere elvetico. Chiesa poco dopo ci ha provato dal limite dell'area e al 36' il pareggio è arrivato sugli sviluppi di palla inattiva con cross di Insigne per il colpo di testa vincente in anticipo di Di Lorenzo. Sull'1-1 il pallino del gioco è passato ancora più saldamente tra i piedi dell'Italia, ma senza quel mordente e soprattutto quella precisione nel palleggio che l'ha contraddistinta nell'era Mancini. Nella ripresa il ct è passato al falso nove alternando Chiesa e Insigne in mezzo all'attacco, poi Raspadori, ma contro una Svizzera a totale copertura del pareggio è mancata la lucidità negli ultimi venti metri lasciando il posto alla frenesia sia di Emerson che di Chiesa. L'episodio da sliding doors è arrivato all'ultimo minuto regolamentare con Berardi atterrato in area da Garcia, con tanto di rigore assegnato con l'ausilio del Var. Dagli undici metri però Jorginho ha sparato in curva sud.

La situazione ora è questa per staccare il pass diretto per Qatar 2022. Italia e Svizzera sono appaiate a quota 15 punti, con la differenza reti favorevole agli azzurri (+2). A parità di punti conterà proprio quella con gli Azzurri impegnati in Nord Irlanda e gli elvetici che ospiteranno la Bulgaria. In caso di arrivo con stesso punteggio e differenza reti uguale il primo posto sarà della Svizzera per la rete di Widmer in trasferta che quindi, potenzialmente, vale doppio.

--

IL TABELLINO

ITALIA-SVIZZERA 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (35' st Calabria); Barella (24' st Cristante), Jorginho, Locatelli (13' st Tonali); Chiesa, Belotti (13' st Berardi), Insigne (35' st Raspadori). A disp.: Sirigu, Meret, Biraghi, Pessina, Scamacca, Bernardeschi, Mancini. Ct.: Mancini.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez (24' st Garcia); Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri (34' st Sow), Steffen (24' st Imeri); Okafor (34' st Frei). A disp.: Omlin, Kohn, Mbabu, Zeqiri, Aebischer, Itten, Comert, Gavranovic. Ct.: Yakin.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 11' Widmer (S), 36' Di Lorenzo (I)

Ammoniti: Chiesa, Insigne (I); Schar, Akanji, Garcia (S)

Espulsi: nessuno

Note: 45' st Jorginho (I) ha calciato alto un rigore

--