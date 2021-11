Qualificazioni Mondiali: Cuper sbaglia le sostituzioni, il Congo rischia l'addio ai Mondiali

L'AUTOGOL

L'ex allenatore dell'Inter usa quattro slot invece dei tre consentiti: la vittoria sul Benin potrebbe essere cancellata a tavolino

La vittoria della Repubblica del Congo sul Benin e la conseguente strada verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 sono a forte rischio: tutto è sub iudice a causa della errata gestione dei cambi da parte del ct Hector Cuper. L'ex allenatore dell'Inter infatti ha effettuato quattro sostituzioni usando quattro slot differenti mentre per regolamento poteva farne fino a cinque ma entro tre finestre. Il 2-0 potrebbe dunque essere cancellato a tavolino. Getty Images

Tutto ancora da decidere quindi nel gruppo J, anche perché il Benin ha tutto l'interesse per far valere le proprie ragioni: in caso di vittoria a tavolino, supererebbe proprio il Congo in classifica strappando il pass per il terzo turno (al quale accedono dieci squadre che si scontreranno e decreteranno le cinque qualificate) delle qualificazioni africane per i Mondiali.