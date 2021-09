Qualificazioni Mondiali 2022: Martial salva la Francia, 1-1 in Ucraina

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Dopo il vantaggio firmato da Shaparenko, la Nazionale di Deschamps cresce e sfiora anche la vittoria nel finale

Allo stadio Olimpico di Kiev la Francia si salva sul campo dell’Ucraina, andando a strappare un prezioso 1-1 che le consente di restare saldamente in vetta al gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete segnata allo scadere da Shaparenko, autore di un gran destro a giro da fuori area. Martial pareggia i conti al 50’, prima del palo colpito da Diaby nel finale. afp

La Francia soffre ma può respirare nel suo girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Per quanto l’1-1 in Ucraina valga il quinto pareggio consecutivo in gare ufficiali ai tempi regolamentari, il punto strappato da Deschamps allo stadio Olimpico di Kiev gli permette di potere tenere a distanza sia la Nazionale di Petrakov (al suo quinto pareggio in cinque partite nel gruppo D) sia la Finlandia, che sarà la prossima avversaria della Francia rispetto alla quale ha 4 punti e due partite in meno.

Al 3’ un destro alto di Yarmolenko da fuori area apre il match. Sul fronte opposto, si rivela centrale il colpo di testa di Pogba sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stesso centrocampista del Manchester United è poi autore di una conclusione decisamente sbilenca che termina in fallo laterale. Decisamente invece più insidioso il mancino in controbalzo di Griezmann, che sfila al lato del palo non di molto alla sinistra di Pyatov. Clamorosissima l’occasione sprecata dall’Ucraina al 35’: un corner pesca in area Yarmolenko che tira potente di prima intenzione, Lloris para ma sulla respinta arriva Zabarnyi, che si gira da due passi sparando il tap-in sopra la traversa. Subito dopo un rasoterra di Martial, respinto da Pyatov, i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio al 44’: fuga sulla destra di Tymchyk, Zouma allontana il pallone che però diventa disponibile per l’accorrente Shaparenko, il quale apre il destro e trova una conclusione imparabile per Lloris sotto la traversa.

A inizio ripresa gli ospiti agguantano l’1-1: su un cross dalla sinistra, salta molto alto Rabiot che colpisce di testa sulla schiena di Zabarnyi, il pallone resta in area piccola e viene ribadito in rete da Martial. La formazione di Deschamps cresce col passare del secondo tempo, complice anche un ingresso in campo molto convincente del subentrato Benzema. Zouma vola di testa ma mette alto sopra la traversa. Poi, al 77’, c’è l’opportunità più clamorosa costruita dalla Francia per ribaltare il risultato: Benzema lavora un pallone per Diaby, la cui giocata gli consente di liberare il mancino che sbatte in pieno contro il palo. Nel finale il sinistro violento di Rabiot viene parato in maniera goffa da Pyatov. Francia sempre in testa al gruppo D, con 9 punti; seguono a parimerito Finlandia e Ucraina a quota 5.