Qualificazioni Mondiali 2022: il Brasile si qualifica per il Qatar, il Cile continua la rimonta  

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Paquetà piega la Colombia e fa volare i verdeoro in Qatar, Sanchez propizia il successo della Roja, Lapadula quello del Perù

Il Brasile strappa ufficialmente il pass per i Mondiali di Qatar 2022: decisivo l’1-0 contro la Colombia firmato da Lucas Paquetà. Il Cile prosegue la propria rincorsa e centra la terza vittoria consecutiva, entrando per la prima volta in zona qualificazione diretta: Sanchez contribuisce all’1-0 in Paraguay. L’Ecuador resta saldamente al terzo posto grazie all’1-0 sul Venezuela, mentre Lapadula trascina il Perù nel tris (con sorpasso) alla Bolivia.

BRASILE-COLOMBIA 1-0

Mancava soltanto la mera ufficialità e, nell’ultima notte, è effettivamente arrivata: il Brasile è aritmeticamente qualificato ai Mondiali di Qatar 2022. Il verdetto non è mai stato messo minimamente in discussione, visto che la Nazionale di Tite ha conquistato ben 11 vittorie e un pareggio su 12 match fin qui disputati. Tuttavia, grazie all’ultimo successo per 1-0 contro la Colombia di Cuarado e Duvan Zapata, i verdeoro posso festeggiare a San Paolo lo scontato responso con ben sei partite di anticipo. A essere decisiva nella contesa della Neo Quimica Arena è una rete al 72’ Lucas Paquetà: l’ex Milan è abile a porsi come preciso finalizzatore di una bella verticalizzazione tra Marquinhos e Neymar, chiusa con un destro ravvicinato che piega la mano del napoletano Ospina. Il Brasile vola sempre più in testa al gruppo sudamericano con 34 punti; Colombia ora quinta (piazzamento che varrebbe lo spareggio) a quota 16.

PARAGUAY-CILE 0-1

Un autogol di Antony Silva ad Asunción a inizio ripresa basta e avanza al Cile per conquistare il suo terzo successo consecutivo, che gli consente di accedere virtualmente alla zona della classifica del girone che lo qualificherebbe direttamente per Qatar 2022. L’1-0 con il quale la Roja si sbarazza in trasferta del Paraguay arriva al 56’, quando un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Sanchez inganna il portiere dei padroni di casa che, sulla mancata spaccata di Vidal, si butta di fatto il pallone dentro la propria porta. Cile, quindi, quarto a quota 16 punti (gli stessi della Colombia, ma con una migliore differenza reti); Paraguay fermo a 12.

PERÙ-BOLIVIA 3-0

Gianluca Lapadula tiene vive le speranze di qualificazione del suo Perù, ora a 14 punti. È infatti proprio l’attaccante del Benevento ad aprire le danze del 3-0 casalingo alla Bolivia al 9’, inserendosi come meglio non potrebbe su una corta respinta della retroguardia avversaria. Il risultato finale di Lima si arrotonda interamente nel primo tempo: segnano infatti ancora al 31’ Cueva (di testa su assist dalla sinistra di Trauco) e Sergio Peña, con un colpo da biliardo dal limite al 39’. Bolivia (12 punti) sorpassata in settima posizione. La Blanquirroja è ancora in corsa per il Mondiale.

ECUADOR-VENEZUELA 1-0

A Quito l’Ecuador ritrova la vittoria, dopo gli ultimi due turni a secco, e consolida la terza posizione nel girone sudamericano. A decidere la sfida casalinga contro il Venezuela ci pensa al 41’ Hincapie: colpo di testa vincente, favorito anche da un’uscita assolutamente non impeccabile da parte del portiere Romo, sulla punizione battuta dalla destra da Plata. Sono ora 20 i punti ottenuti dalla Nazionale allenata da Alfaro; rimangono mestamente ultimi a quota 7 i venezuelani.